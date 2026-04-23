元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が22日に自身のアメブロを更新。朝食に蟹汁、夕食にしじみ汁を堪能した豪華な1日の食事を公開した。この日、花田は「蟹汁」というタイトルでブログを更新し「蟹汁、目玉焼き、白米、ソーセージ、きゅうりの漬物」と朝食のメニューを写真とともに紹介。蟹汁について「茹でておいた蟹を蟹汁にしたみたいです」と説明し「出汁が出ていてうまい」と絶賛した。続けて「炊き立てのご飯に蟹汁で最高の