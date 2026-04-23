タレントの辻希美が22日に自身のアメブロを更新。ぐずる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんをあやしながら弁当を作ったことを報告した。この日、辻は「夢さん6:00に起床して下すとぐずぐずだったからおんぶしてお弁当作ってたらお弁当出来たタイミングで寝た」（原文ママ）と、夢空ちゃんの朝の様子を報告。完成した弁当の写真を公開した。続けて、前日分の弁当の写真も公開し「夕飯をお弁当使用に作って冷凍していい感じに活用出来てる」