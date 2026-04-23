ドイツの名門ドルトムントが、今夏のプレシーズンに日本ツアー実施を計画しているようだ。ドイツ誌『キッカー』が報じた。同誌によると、ドルトムントは７月26日にプレシーズンのトレーニングを始動し、同26日から８月２日にかけてアジアへ渡航。目的地は日本で、「東京と大阪の２大都市を訪れ、FC東京とセレッソ大阪との試合を予定している」という。前回は2024年夏にバンコクと大阪を訪問し、その際も日本ではC大阪と対戦。