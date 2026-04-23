伊藤洋輝が所属するバイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが６月に開幕する北中米ワールドカップを欠場すると明言した。この30歳は、４月18日のトレーニング中に右太ももの内転筋を負傷。数か月の離脱が伝えられていた。ニャブリは22日に自身のSNSを更新。次のように想いを綴っている。「ここ数日は、まだ実感が湧かないほどつらい日々だった。週末には再びリーグタイトルを獲得したバイエルンだが、今シーズンにはまだ