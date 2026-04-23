23日朝、長岡市明戸の山道でクマ1頭が目撃されました。 警察によりますと、23日午前7時25分ごろ、近所の住民から「山道でクマ1頭を目撃した」という届け出があったそうです。クマが目撃された場所から民家までの距離は約100mであることから、警察と市が注意を呼びかけています。