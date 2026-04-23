気迫の投球で、ジャイアンツ打線をねじ伏せた大谷(C)Getty Images相手打線を寄せ付けない気迫の快投だった。現地時間4月22日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板。6回（91球）を投げ、被安打5、無失点、7奪三振と好投。チームは0-3で敗れたが、「投手」としては異彩を放った。【動画】冴えるスイーパー！大谷翔平、雄叫びガッツポーズをチェック最速100.6マイル（約161.9キ