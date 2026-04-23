左から：キユーピー「深煎りごまドレッシング」「シーザーサラダドレッシング」「テイスティドレッシング黒酢たまねぎ」キユーピー、茨城県鹿嶋市、リファインバース、三菱ケミカル、東洋製罐グループホールディングス、カスミの6者は、プラスチック容器の循環を目指す「プラリレープロジェクト」において、昨年9月〜11月に茨城県鹿嶋市内で回収したドレッシングキャップおよびペットボトルキャップを破砕・油化・樹脂化（三菱ケミ