楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、個性豊かな商品をセレクトした特設ページ「Diggly」（ディグリー、以下「同ページ」）を4月22日に公開した。同ページは、「なんかイイ！がココに。」というコンセプトのもと、「楽天市場」の5億点以上（2025年11月時点）の商品群から「Diggly」編集部が厳選した、日常を豊かに彩る商品を掲載する。「Diggly」の名称は、「掘り出す・発掘する」という意味