「鍋島Microbiome吟風」資生堂パーラーが運営するフレンチレストラン「ロオジエ」は、数々の賞に輝く「鍋島」を醸す富久千代酒造と協働し、「マイクロバイオーム農法」で育てられた酒米「吟風」から、日本酒「鍋島Microbiome吟風」を誕生させた。同酒は、4月24日から、ロオジエの各メニューに合わせたソムリエによるペアリングで楽しめる。ロオジエ エグゼクティブシェフのオリヴィエ・シェニョン氏同プロジェクトは、ロオジエのエ