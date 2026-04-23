「EL.FO＋LABO COOLPASS 鹿の子ビズポロ」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開する「大きいサイズの店フォーエル」は4月25日から、最新の3Dデジタル技術を駆使して開発した高機能ポロシャツ「EL.FO＋LABO COOLPASS 鹿の子ビズポロ」を全国のフォーエル店舗で発売する。同商品は繊維専門商社のモリリンの「M3 LABO（エムスリー・ラボ）」との連携によって、体の大きい人の着やすさと見た目の美しさを両