「フルグラ コーヒー牛乳テイスト」カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージ SRI＋データ：シリアル市場 2025年1月〜2025年12月 累計販売金額）の「フルグラ」から、幅広い世代に楽しんでもらえる新商品「フルグラ コーヒー牛乳テイスト」を4月27日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼き上げたグラノ