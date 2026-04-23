俳優・荒牧慶彦（36）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ミュージカル「フラガリアメモリーズ〜でぃあ・まい・ふれんず！〜」の上演中に負傷した足の診断名を公表、24日から29日までの8公演は舞台上の代役を立て、自身は声のみの出演になることが発表され、心境をつづった。「怪我をして舞台上に立てなくなった僕の代わりに弊社の高橋祐理、そして三原大和くんが代役を引き受けてくれることになりました。僕は2人の動き