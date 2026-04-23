井上尚弥との試合に向け調整する中谷潤人＝相模原市世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ（5月2日・東京ドーム）の挑戦者、28歳の中谷潤人（M・T）が23日、相模原市内で練習を公開し、統一王者の井上尚弥（大橋）撃破に向け「僕のキャリアにとって素晴らしいものになるように、全力を注ぎたい」と覚悟を示した。元世界バンタム級2団体統一王者の中谷はミット打ちで伸びのある左ストレートなどを披露し、好調をアピール。