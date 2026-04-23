アメリカで開催された世界最大級の放送機器展で、日本テレビが開発したAI技術が、最高峰の公式アワードを受賞しました。アメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級の放送機器展「NABショー」で22日、日本テレビが開発したAIソリューション「Go Vertical ! AiDi」が、展示会の公式アワード「Product of the Year」をストリーミング部門で受賞しました。この技術は、AIがライブ映像の中からアスリートなどの被写体を瞬時に認識し、