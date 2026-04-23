◇インターリーグホワイトソックス7ー11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は、ダイヤモンドバックス戦で7回に5戦連発となる中越え2ランを放ったが、試合は敗れ3連勝はならなかった。試合後は、新人記録タイ、球団記録タイ、球団史上最速10号、「大谷超え」となるデビューから24戦10本塁打日本人最多など、記録ラッシュのアーチに報道陣も殺到したが、囲み取材は