NMIXX（エンミックス）が、5枚目ミニアルバム「Heavy Serenade」のティザー映像を公開した。21日にアップしたトレーラービデオで、カムバックへのカウントダウンに入った。2分25秒映像の後半部には新曲の音源一部が公開された。韓国のニュース専門テレビ局YTVは23日「6色のストーリーに注目」のタイトルで、同映像を紹介した。「今回のトレーラーは、ロマンチックな雰囲気の中で、ソリュン、リリー、ヘウォン、ジウ、ベイ、キュジ