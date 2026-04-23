SUPER JUNIORのキュヒョンが、デビュー20周年を記念した単独ファンミーティングを瞬く間に完売させ、圧倒的なチケットパワーを証明した。6月6日・7日の2日間、ソウル・YES24ライブホールで開催されるキュヒョンの単独ファンミーティング「KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting IN SEOUL」（以下「Hotel 203」）は、22日のチケット予約開始からわずか3分で全公演完売を記録した。【写真】キュヒョン、「5年以内に結婚したい」と衝