Mnetにまたしても疑惑が浮上した。過去にはサバイバル番組で大規模な不正が発覚している。【写真】不正でIZ*ONEに“なれなかった”2人4月23日、ダンスサバイバル番組『ストリート・ワールド・ファイター：ディレクターズ・ウォー』の関係者は、本紙『スポーツソウル』に対し、「ティザー映像は番組の企画意図とパフォーマンスディレクターの役割を紹介する目的で制作されたもの」と説明した。その一方で、「一部インタビュー内容を