ボーイズグループ&TEAMが、新アルバムで韓国と日本の主要アルバムチャートを席巻し、圧倒的なカムバックのスタートを切った。去る4月22日、オリコンが発表した最新チャートによると、&TEAMの日本3rdミニアルバム『We on Fire』が、「デイリーアルバムランキング」で1位に輝いた。【写真】「スタイル異次元…」Kの“王子様”ビジュこれに先立ち、同アルバムは4月21日付の韓国最大級のアルバム集計サイト・ハントチャートの