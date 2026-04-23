aespaのカリナが、洗練された空港ファッションを披露した。4月23日、カリナは自身がブランドアンバサダーを務めるファッションブランド「MLB」の上海イベントに出席するため、金浦国際空港を通じて中国・上海へ出国した。【写真】カリナ、“ピチッ”とへそ出しウェアで隠しきれないボリュームカリナはベージュのトップスにブラックのカーゴパンツを合わせたスポーティーなスタイリングで空港に登場。タイトなクロップド丈デザイン