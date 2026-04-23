【POP UP PARADE エステル・ブライト L size】 9月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE エステル・ブライト L size」を9月に発売する。価格は8,800円。 本商品はゲーム「空の軌跡 the 1st」のキャラクター「エステル・ブライト」をPOP UP PARADE Lサイズシリーズで立体化したもの。ゲーム内の衣装が