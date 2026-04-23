お気に入りのキャラクターと、いつでも一緒に。（写真）「カギどこいった？」がなくなる！【サンリオ×新作キーホルダー】雑貨ブランド「3carat」から、「おとなのサンリオ」をコンセプトにした新商品が登場。ハローキティ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコの4キャラクターをモチーフにした、かわいいだけじゃない、とっても便利なアイテムなんです〜！「バッグキークリップ サンリオキャラクターズ」全4種類新商品は「バッグ