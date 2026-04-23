Ｂ２ベルテックス静岡は２３日、今季リーグ最終戦となる敵地・福岡戦（２５、２６日・北九州メッセ）に向けて静岡市内で調整した。今季限りで引退を表明しているＰＦ加納誠也（３７）と、３年間プレーしたＳＧ橋本尚明（３３）は「誠也さんとやれる最後の２試合。勝って花道を飾りたい」と、連勝締めを誓った。ベルテで６シーズンを過ごした加納に対し、橋本尚はＢ２参入１年目の２３―２４年シーズンに加入。先頭に立ってチー