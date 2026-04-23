お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（54）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。かつて同局に伝わっていた“法則”を明かす場面があった。賞レースについて問われた塚地は、レースに出る以前からネタ番組に多く呼ばれており「『エンタの神様』っていう番組とか、60本近くネタやったりしていたんですよ」と回顧。「だから賞レース始まる前にもうネタ尽きてて。もうそのやつに参加で