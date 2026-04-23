元KAT―TUNの上田竜也（42）が23日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。先輩アイドルついて語った。MCの「東京ホテイソン」たけるから普段から酒を飲むかと話題を振られた上田。「毎日は飲まない。飲むときは外行ってバーって飲みたい。みんなでワイワイ飲むタイプ」と話す場面があった。再びたけるに「先輩ですか？後輩ですか？どういった方と飲まれるんですか？