お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、自身の意外な学歴を明かすも、共演者から「私立の失敗例」として容赦ない洗礼を浴びる一幕があった。【映像】ともしげの学生時代 『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげの3人が、子供を「私立に行かせるか、公立に行かせるか」という進路問題で激論を交わした。娘を私立に通