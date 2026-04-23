株式会社ポケモンは23日、宮城応援ポケモンの「ラプラス」をメインモチーフとしてデザインされた公園遊具を仙台市に寄贈し、本日4月23日に「ラプラス公園 in せんだい」を海岸公園（仙台市若林区藤塚地内）内に開園した。また、開園を記念して、新たにポケモンマンホール『ポケふた』が1枚お披露目され、公園内に設置された。【写真】ラプラスだらけの公園！お披露目された『ポケふた』「ラプラス公園」は、株式会社ポケモンの