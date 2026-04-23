21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、現在取得を目指している資格を明かす場面があった。前山さんは、勤めていたメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」YUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。そこで「そもそも、僕はずっとその元カノと付き合っていて、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。“難しいです”みたいな」と、神田さんをイ