コロコロチキチキペッパーズのナダルが、愛娘の教育方針を巡る本音を炸裂させ、共演者から炎上を心配される一幕があった。【映像】「幼稚園から私立」ナダルの妻と娘『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、子供の教育方針や進路について本音でトーク。子供の進路について私生活を赤裸々に語り合った。7歳になる長女を持つナダルは、