日本初のパーソナライズヘアケアブランド｢MEDULLA(メデュラ)｣の新ブランドキャラクターに、グローバルボーイズグループ【INI】が就任。2026年4月8日より公開された新CM｢僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア｣篇では、11人のメンバーが送る“共同生活”のひとコマが描かれています。先日都内で行われた｢MEDULLA 新CM発表会｣での様子を紹介します。 まるで本物のシェアハウス?CM撮影の裏側