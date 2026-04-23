自民党本部で開かれたイラン情勢に関する関係合同会議であいさつする小林政調会長＝23日午前、東京・永田町自民党の「イラン情勢に関する関係合同会議」がまとめた政府への提言案が判明した。「正式停戦成立後もホルムズ海峡の自由航行に障害がある場合などには、掃海艇などの派遣を検討すべきだ」と明記。重要物資の流通について目詰まり解消の徹底も要請した。24日にも高市早苗首相に提出する。関係者が23日、明らかにした。