羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。「天才だと思う」アナウンサーを実名告白した。番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。玉川氏が普段の羽鳥アナについて「『モーニングショー』の番組が始まる前に、安住さん見てんのよ」と生放送前にTBS