名古屋駅で起きた“人生ドラマ”についての投稿が、話題になっている。【映像】おじいさん同士の感動のやり取り投稿したのは、ののさん（@NONO27992588）。駅の改札でおじいさん同士が別れ際に「オイ！今度会うまでしぬなよ！」「オマエこそ先にくたばるなよ、クソッタレ！」と言いあっていた出来事を、Xに投稿した。「先にくたばるなよ」名古屋駅で起きた“人生ドラマ”投稿を見た人からは、「ず