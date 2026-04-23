元モーニング娘。でタレントの矢口真里さん（43）が20日、自身のInstagramを更新しました。【写真】美容医療を受ける矢口真里さんブラウンのタオルを頭に巻き、施術用のガウンをまとった矢口さんは、「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！」と報告しました。「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがある」と美容面でのモヤモヤを打ち明け、「痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁寧に対応して