県は22日、全国的に「はしか（麻しん）」の感染拡大がみられるとして大型連休を前に、注意を呼び掛けています。県によりますと4月19日までに県内ではことし、これまでに10人の患者が確認されていて、2019年以降では最多となっています。県内ではこれまで2019年に2人、2020年から2025年は年間の患者ゼロでした。全国的には3月末頃から4月上旬にかけて感染者数が約1.4倍に増加していて、海外への渡航歴がない人でも感染しているとい