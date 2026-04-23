松竹芸能は4月20日、公式サイトを更新し、4月10日に26歳で急逝したお笑いコンビ「共犯者」洋平さんの遺族のコメントを公開しました。遺族を代表した洋平さんの兄のあいさつで、同社のX公式アカウントが紹介すると瞬く間に拡散。表示回数は249万回を超え、ネット上では「お兄さんのコメント、泣いてしまった」「いい兄弟だ」などの声が相次いでいます。【写真】「小さい頃から私の後を…かわいいやつなんです」話題になった兄のコ