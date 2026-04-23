アメリカンバンを意識したレトロなスタイル日常的に使うミニバンでありながら、ひと味違う存在感を求める人にとって興味深いカスタムモデルが登場しています。それがダムドによって手がけられた「ステップワゴン・レゾネーター」です。ホンダ「ステップワゴン」をベースにしながら、外観の印象を大きく変えることで、新旧の魅力を融合させた一台に仕上げられています。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「レトロミニバン」の