豊田合成、Woven Cityで狙う「エネルギー循環」の新市場Toyota Woven Cityの開発拠点「Inventor Garage」がまもなく稼働します。これに伴い、インベンター同士の共創を目的としたイベント「Kakezan 2026」が開催されました。【画像】豊田合成の取り組みは？（9枚）会場では、自動車部品サプライヤーの豊田合成が、クルマの技術を応用した都市インフラ向けの展示を行いました。現地の取材をもとにその詳細を紹介します。202