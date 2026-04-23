ジェイテクトがウーブン・シティで実証ドローン制御と音のAR技術を公開Toyota Woven Cityにおいて、東富士工場を改装した新たな開発拠点「Inventor Garage」が稼働を開始します。これに合わせて開催された「Kakezan 2026」では、参画企業による多様な技術実証が公開されました。【画像】ジェイテクトの取り組み内容とは？（4枚）本記事では、自動車部品の開発で培った知見を応用し、社会課題の解決に取り組むジェイテクト