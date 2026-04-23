私はエナ。ニオイづわりが原因で、夫ユウキを家から追い出すかたちになってしまいました。すると母から「甘えすぎ」と注意されたのです。反発した私でしたが、母から「ユウキくんだって我慢している」と指摘されてハッとしました。そういえばユウキは、毎日つわりの私向けのあっさりした食事を用意してくれるうえに、文句ひとつ言わず一緒に食べてくれています……。私は怒りのあまり、ユウキが自分の好きなものを我慢してくれてい