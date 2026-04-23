令和８年４月２３日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北日本の気温は、４月２５日頃までは平年並か低いですが、その後は平年並か高い日が多いでしょう。東・西日本の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の