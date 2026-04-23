４月１６日から関西で合宿中のラグビーＵ２０日本代表候補。４月１８日（土）には、リーグワンの実力チーム・花園近鉄ライナーズと対戦。選手個々はもちろん、チームとしてのポテンシャルの高さをみせて快勝しました。 【写真で見る】トレーニングマッチに臨むＵ２０日本代表候補その様子は？ ３月にＵ１９イングランド代表から歴史的初勝利をあげた高校日本代表の中から、この春に大