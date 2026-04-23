衆議院では23日、憲法審査会が開かれ、大規模な災害が起きたときに国会議員の任期を延長するなどの「緊急事態条項」をめぐって集中的な討議がおこなわれました。衆議院の憲法審査会では23日、「緊急事態条項」をめぐって集中的な討議がおこなわれ、各党は、選挙の実施が難しくなった場合に国会議員の任期を延長する規定や、国会が開けないときに政府の権限を強化することの是非などについて、意見を表明しました。自民党の新藤元総