陸上自衛隊の白河布引（しらかわぬのびき）山演習場（福島県西郷村、天栄村）で２２日、射撃訓練中に発生した火災の消火活動にあたっていた３０歳代の男性隊員がクマに襲われた。男性隊員は右腕や左手首をかまれ、５針縫うけがを負った。陸自福島駐屯地と消防によると、２２日午前１０時頃、同駐屯地所属の第４４普通科連隊が８１ミリ迫撃砲の射撃訓練中、着弾地点付近で枯れ草火災が発生し、周囲の山林に燃え広がった。消防と