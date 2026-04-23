中日は試合のなかった23日、辻本倫太郎内野手（24）、クリスチャン・ロドリゲス内野手（24）の出場選手登録を抹消した。辻本はここまで出場8試合で打率・091、ロドリゲスは前日22日の巨人戦で「9番・遊撃」で今季初出場も、2打数2三振に終わっていた。チームは泥沼の6連敗中で、ここまで21試合で4勝17敗、勝率.190。20試合以上で球団史上初の勝率1割台に沈んでいる。24日からはホームのバンテリンドームで首位・ヤクルトと