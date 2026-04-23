政府は、アジア系投資ファンドに対し、工作機械メーカー「牧野フライス製作所」の買収計画を安全保障上の懸念から中止するよう勧告した。片山財務大臣：本件投資は国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあると認められたことから、中止を勧告することが必要不可欠であるとの判断に至った。政府は、アジア系の投資ファンド「MBKパートナーズ」が進めている「牧野フライス製作所」へのTOB＝株式公開買い付けについて、外為法＝外国為