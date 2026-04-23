サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」を発売した。■使用シーンに合わせて高さを自在に調節可能画面の高さ（中心部）を約138.5cmから190.5cmの間で無段階に固定できるタブレット用スタンド。ソファに座ってのくつろぎ時間から、ランニングマシーンを使用しながらの動画視聴まで、用途や使う人の目線に合