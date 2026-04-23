【モデルプレス＝2026/04/23】Kis-My-Ft2が4月23日、デビュー15周年を記念した衣装展「Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）」の囲み取材に出席。メンバーの玉森裕太が、衣装監修の裏話を明かした。【写真】STARTOアイドル展示会、華やか衣装ズラリ◆玉森裕太、衣装監修で意識していることKis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降メンバーの玉森が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル