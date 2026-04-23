【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#4“永遠のお嬢さん”石田ゆり子が「コントレール〜罪と恋〜」で魅せた新境地ちょうど10年前の2016年。春ドラマの一本として放送されたのが、黒木華の連ドラ初主演作「重版出来！」（TBS系）だ。タイトルの読みは「じゅうはんしゅったい」。本などの出版物が増刷されることを指す。増刷になれば、いわばお札を印刷するようなもので、出版社が儲けるのはそこからだといわれている。また重版出