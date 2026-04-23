日本時間午後６時５０分に片山財務相のインタビューが予定されている。片山財務相は前週に「原油先物市場の変動が為替市場にも波及し、経済に非常に影響を与えることから、極めて高い緊張感を持って市場動向を注視している」と述べ、円安けん制の姿勢を示していた。片山財務相がこの日のインタビューで、円安是正のための介入について踏み込んだ発言をするようであれば、円が買われる可能性がある。 また、日